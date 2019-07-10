Трамп может наложить вето на обсуждаемый проект бюджета Пентагона на $733 млрд

Президент США Дональд Трамп может наложить вето на рассматриваемый в Палате представителей Конгресса США проект оборонного бюджета на $733 млрд на 2020-й финансовый год, который начинается 1 октября, если законодатели обеих палат его одобрят. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном во вторник 10-страничном заявлении Белого дома.

Американское правительство недовольно тем, что контролируемая демократами нижняя палата законодательного органа выделяет Пентагону $733 млрд вместо запрошенных ранее $750 млрд. Если данная версия проекта бюджета "будет представлена президенту в своем нынешнем виде, его советники порекомендуют ему наложить вето" на документ, говорится в заявлении Белого дома. В нем также отмечается, что "ряд положений [законопроекта], вызывают глубокую обеспокоенность".