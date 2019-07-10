СМИ: новым главой Пентагона может стать Марк Эспер

Марк Эспер является главным претендентом на пост министра обороны США. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета Military Times со ссылкой на источники в Минобороны.

В настоящее время Эспер является исполняющим обязанности министра обороны. Согласно процедуре утверждения на пост главы Пентагона, лицо, находящееся в статусе исполняющего обязанности, не может занять должность министра. При этом изданию стало известно, что исполняющим обязанности главы Пентагона временно станет министр ВМС США Ричард Спенсер. Кроме того, новый глава Пентагона должен быть назначен до конца июля.

Исходя из этого, Military Times делает вывод, что Пентагон возглавит именно Эспер, кандидатуру которого выдвинул ранее президент США Дональд Трамп. Для этого Эспер может на время утверждения Сенатом занять свой предыдущий пост (министра сухопутных войск США).