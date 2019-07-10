Спасатели потушили пожар в одном из зданий города Абовян

9-го июля в 19: 45 в службу “911” поступил звонок о том, что на 9-м этаже дома 20 на улице Анрапетутян города Абовян Котайкского марза вспыхнул пожар.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехали 3 боевых расчета пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА, одна автолестница и группа реагирования на чрезвычайные ситуации Национального центра кризисного управления.

Спасатели эвакуировали жителей.

Пожар был локализован в 20: 59, потушен в 22: 20.Вместе с имуществом сгорела квартира, принадлежащая Р.Ч. (около 60 кв. м).