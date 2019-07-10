Национальное собрание продолжает внеочередное заседание

Национальное собрание РА продолжает работу внеочередного заседания, созванного по инициативе правительства.

Как передает Арменпресс, в повестку заседания включены обсуждения во втором чтении ряда законопроектов, обсужденных в предыдущий день и принятых.

Будут обсуждены и вынесены на голосование пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства”, о представителе Республики Армения в Европейском суде по правам человека и смежных законопроектах, а также пакет законопроектов О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения.