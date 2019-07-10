Араик Арутюнян принял делегацию, возглавляемую постоянным координатором ООН Шомби Шарпом

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян принял делегацию, возглавляемую постоянным координатором ООН в Армении Шомби Шарпом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в центре обсуждений на встрече было сотрудничество между армянским офисом Организации Объединенных Наций и МСФО в контексте реализации Целей устойчивого развития.

Представители армянского офиса ООН отметили, что планируется создание единых платформ с государственными ведомствами и в этих рамках будут разработаны стратегические направления, которыми будет руководствоваться офис в соответствии с приоритетами, установленными правительством Армении.

В ходе встречи были обсуждены также и демографические проблемы, в частности, роль образования в процессе их преодолении. Постоянный координатор ООН Шомби Шарп выразил готовность содействовать министерству в вопросе привлечения экспертов к разработке осуществляемых реформ и общеобразовательных стандартов.

Были затронуты перспективы сотрудничества в сфере среднего профессионального образования и молодежи, а также возможности изучения исследований, проведенных ООН, министерством с целью сделать работу более эффективной и исследовательской.