АА:делегация Армении представила письменное предложение по исключению проявлений ненависти в спорте

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Заявление о том, что в ПАСЕ необходимо выступать с общеевропейской повесткой и не превращать ее в площадку армяно-азербайджанского конфликта, однозначно не было воспринято всеми теми, кто воспринимает различные международные площадки только в контексте “поединка” с Азербайджаном. Депутат НС, член армянской делегации в ПАСЕ Татевик Айрапетян сообщила, что помимо резолюции, связанной с Женевской конвенцией, делегация Армении представила еще одно письменное предложение в связи с проявлениями ненависти в спорте, которое, в частности, касается того, что Генрих Мхитарян не поехал в Баку. Было подчеркнуто, что спорт - это развитие связей между людьми, вовлечение людей разного происхождения, взаимное уважение и стимулирование толерантности, следовательно, дискриминационные идеи не должны иметь место в этой сфере. Резолюция была принята к сведению”.

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