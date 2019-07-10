“Айастани Анрапетутюн”: опасны ли водоросли типа “анабена” для Севана

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Согласно информации Министерства окружающей среды, в последние дни на озере Севан зафиксирован рост сине-зеленых водорослей типа анабена (лат.- Anabaena). К какому типу водорослей относится анабена и как она может повредить Севану? Оказывается, сине-зеленые водоросли называют цианобактериями. При массовом размножении отдельных видов вода кажется окрашенной в зеленый, синий и другие цвет, явление называют “цветением воды”. Некоторые виды анабены даже съедобны, некоторые используются как корма, удобрения, лекарственные травы и т.д. В озере Севан к “цветение воды” привели именно виды анабены. Известно 100 видов анабены, в Армении их 10. Некоторые виды при массовом размножении вызывают “цветение воды” и производят вещества, ядовитые для рыб и водоплавающих птиц, а некоторые виды усваивают из воздуха свободный азот. Руководитель научного центра зоологии и гидроэкологии НАН РА, доктор биологических наук, профессор Бардух Габриелян подтвердил, что виды анабены имеют токсичные и не токсичные штамы”.

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