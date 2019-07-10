Европейские индексы - 09-07-19

МОСКВА, 10 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.85% и составил 12436.55 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.31% и составил 5572.10 пункта, британский FTSE снизился на 0.17% и составил 7536.47 пункта, а российский RTSI снизился на 0.34% и составил 1394.86 пункта.