Европейские индексы - 09-07-19
МОСКВА, 10 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.85% и составил 12436.55 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.31% и составил 5572.10 пункта, британский FTSE снизился на 0.17% и составил 7536.47 пункта, а российский RTSI снизился на 0.34% и составил 1394.86 пункта.
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