За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 65 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 8 и 9 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 65 случаев преступлений, из них 8 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 14 случаев кражи личного имущества, 10 случаев причинения телесных повреждений, 7 случаев мошенничества, по 4 случая хулиганства и обнаружения наркотиков, по 3 случая присвоения или растраты и злоупотребления должностными полномочиями, 2 случая побоев, по 1 случаю квартирной кражи, незаконного предпринимательства или лжепредпринимательства, уклонения от уплаты налогов, взяточничества, служебного подлога или служебной халатности, применения насилия в отношении представителя власти, угрозы убийством, принуждения к сексуальным действиям, незаконной добычи водных животных, причинения вреда имуществу путем обмана.

За данный период найдены 3 человек, находящихся в розыске, еще 4 с явкой с повинной обратились в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 5 случаев кражи личного имущества, по 1 случаю грабежа, побоев и наезда.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 10 ДТП: 1 человек погиб, 18 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.