Глава МИД Армении на министерской встрече ОБСЕ подчеркнул важность защиты прав человека в Арцахе

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 9 июля принял участие в неформальной министерской встрече ОБСЕ под названием “От действий в прошлом к превенции в будущем. Роль ОБСЕ в укреплении стабильности в Европе и за ее пределами”, в которой участвовали министры иностранных дел более двух десятков стран и руководители институтов ОБСЕ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем выступлении министр Мнацаканян выразил благодарность министру иностранных дел Словакии за организацию встречи на высоком уровне.

Министр Мнацаканян коснулся проблем, стоящих перед тремя измерениями деятельности ОБСЕ, подчеркнув, что, по сути, ОБСЕ является частью европейской архитектуры, объединяющей великие и малые государства, которые придают большое значение многостороннему сотрудничеству. «Принимая во внимание более широкую географию ОБСЕ, в которой представлены государства-члены ОДКБ, Евразийского экономического союза, ЕС и НАТО, а также страны, которые не являются членами какого-либо союза, следует подчеркнуть, что это важная платформа для того, чтобы проверить разные идеи, разные способы, направленные если не на преодоление различий, то хотя бы управления ими. Это очень важная ценность, которую мы должны ценить и сохранять в рамках ОБСЕ».

Коснувшись человеческого измерения, Зограб Мнацаканян отметил, что в целом это является основой работы, проводимой в рамках регионального многостороннего сотрудничества в Европе, хотя очевидно, что регресс в этом направлении в настоящее время очевиден. «Права человека и демократические ценности отступают, что очень опасно», - подчеркнул министр иностранных дел.

Зограб Мнацаканян подчеркнул важность Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), комиссара по вопросам свободы СМИ, Управления Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, подчеркнув, что Армения получила большую пользу от сотрудничества с ними.

«Мы должны обеспечить бесперебойную работу существующих инструментов ОБСЕ. Его следует поддерживать и сохранять. Ситуация вокруг реализации человеческих измерений является болезненной. Это показывает, насколько наша защита в настоящее время работает на этой плоскости. Мы участвуем в диалоге по человеческому измерению в рамках ОБСЕ на протяжении многих лет, высоко оценивая роль гражданского общества, и, на мой взгляд, попытки вернуть его назад не оправданы».

Глава МИД Армении счел недопустимым избирательное отношение к правам человека. «У нас есть конфликты на пространстве ОБСЕ. Мы должны принять не обусловленный “статусом” подход к защите прав человека. Есть территории, где люди стремятся поощрять права человека, создавая собственными силами соответствующие институты, поскольку они лишены той поддержки, которые многие получают. Неприемлемо, когда в одном случае есть поддержка, а в другом - нет. Права человека не обусловлены “статусом”. Мы должны принять это и найти необходимый механизм для обеспечения защиты прав человека на всем пространстве ОБСЕ. И конечно, я имею ввиду Арцах. Нагорно-карабахский конфликт касается людей. Конфликт, в центре которого находится люди и их физическая и экзистенциальная безопасность. Это лежит в основе нашего подхода. Я также хотел бы отметить роль Минской группы ОБСЕ в этом контексте, в рамках которой мы пытаемся найти мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта».

В рамках министерской неофициальной встречи глава МИД Армении провел встречи с рядом коллег.