Генпрокурор Армении принял экспертов Инициативы по возвращению похищенных активов ВБ и УНП ООН

Генпрокурор Армении Артур Давтян принял 9 июля экспертов Инициативы по возвращению похищенных активов Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генпрокуратуры, в ходе встречи были обсуждены вопросы повышения эффективности антикоррупционной деятельности в Армении, внедрения новых правовых механизмов финансовых расследований, поиска и конфискации имущества незаконного происхождения, борьбы против отмывания денег, возврата незаконно вывезенных из республики активов и активацией международного сотрудничества в этих областях. Были обсуждены возможности привлечения в эти процессы экспертные ресурсы ВБ и ООН.

Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян отметил, что, несмотря на то, что в антикоррупционной сфере в прошлом году была зафиксирована беспрецедентная эффективность, чему в значительной степени способствует активная, инициативная и требовательная общественная поддержка, однако существующие правовые нормы создают определенные барьеры для конфискации имущества, возвращения незаконно вывезенных из страны активов.

С этой целью при активном участии прокуратуры были подготовлены законодательные поправки, принятие которых значительно повысит эффективность расследований по делам о коррупции и позволит государству и обществу вернуть у них украденные ресурсы и восстановить социальную справедливость. Генеральный прокурор подчеркнул необходимость поддержания баланса между частными и государственными интересами в этом процессе, основная задача которого не позволяет ускорить процесс реформ.

Артур Давтян отметил важность активизации международного сотрудничества, наличия исчерпывающих информационных баз, модернизации технологических, методологических и профессиональных ресурсов, а также целевых тренингов для спецслужб, следователей, прокуроров и судей, занимающихся расследованием коррупционных преступлений.

Эксперты ВБ и ООН посчитали целевыми намеченные генеральным прокурором Армении в качестве приоритетов проблемы. Они отметили, что будут разработаны конкретные механизмы по их решению.