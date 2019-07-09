Новоназначенный посол Израиля вручил верительных грамот заместителю министра ИД Армении

Новоназначенный посол Израиля в Армении (резиденция в Израиле) Элиав Белоцерковский вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Армении Григору Ованнисяну.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив посла с назначением, заместитель министра пожелал ему плодотворной работы и успехов в выполнении ответственной миссии, выразив надежду, что совместными усилиями армяно-израильские отношения будут развиваться, эффективно используя существующий потенциал.

Выразив благодарность за пожелания, посол заверил, что приложит все усилия для укрепления и углубления двусторонних связей. Последний также подчеркнул, что посещают Армению во второй раз и впечатлен многовековой историей и богатым культурным наследием Армении.

Собеседники обсудили вопросы активизации сотрудничества между двумя странами в сферах туризма, инновационных технологий, здравоохранения, образования, активизации торгово-экономических связей, расширения правовой базы и сотрудничества в рамках международных организаций. В ходе встречи стороны также затронули ряд региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.