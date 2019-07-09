Вице-премьер Мгер Григорян принял высокопоставленных экспертов Совета Европы

Вице-премьер Мгер Григорян принял сегодня высокопоставленных экспертов Совета Европы Диану Ковачеву (бывший министр юстиции Болгарии, в настоящее время - заместитель омбудсмена Болгарии), Герхарда Рейзнера (бывшего председателя Консультативного совета европейских судей, Международной ассоциации судей и Европейской ассоциации судей) во главе с руководителем ереванского офиса Совета Европы Наталией Вутовой.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, приветствуя гостей, вице-премьер подчеркнул важность встречи с группой экспертов и обсудил с европейскими партнерами приоритеты в судебной и антикоррупционной сферах.

В ходе встречи были затронуты основания и порядок возбуждения дисциплинарного производства в отношении судьи, вопросы уточнения рамок компетентных органов по возбуждению дисциплинарного производства в отношении судьи, инструменты создаваемого Антикоррупционного суда и Антикоррупционного комитета, вопросы совершенствования института по декларированию имущества, доходов, расходов должностных лиц и другие вопросы. Собеседники также обсудили шаги, которые должны быть предприняты правительством в борьбе с коррупцией, и дальнейшие планы, а также обменялись мнениями по устранению недостатков в судебной системе и поиску эффективных решений.