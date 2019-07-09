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В Баварии открылось почетное консульство Армении


В Мюнхене 9 июля состоялась торжественная церемония, посвященная официальному открытию офиса почетного консульства Республики Армения в Баварии.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, с приветственной речью выступил почетный консул Армении в Баварии (резиденция в Мюнхене), доктор Кристине Зассе и бывший вице-спикер Бундестага  ФРГ Йоханнес Зингхаммер.

С речью выступил также посол Республики Армения в ФРГ Ашот Смбатян. Коснувшись многовековых отношений между Баварией и Арменией, посол выразил уверенность, что почетный консул будет способствовать дальнейшему углублению и расширению дружеских связей. Посол Армении подчеркнул важность развития экономического сотрудничества с учетом активного вовлечения Баварии в экономику Германии.

Во время мероприятия с исполнением произведений известных армянских и зарубежных композиторов выступил дуэт «Konzert Duo Fortezza» Корюна Асатряна и Энрике Угарте.

В вечере приняли участие депутаты Бундестага и Ландтага, высокопоставленные представители дипломатического корпуса.




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