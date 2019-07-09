Путин не считает нужным вводить санкции против Грузии

Президент РФ Владимир Путин считает, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против этой страны санкции, сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу, - сказал президент. - Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого".

По мнению российского лидера, "ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией, я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения".

Кроме того, российский лидер считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его. Такое мнение он высказал, комментируя инициативу российских парламентариев. "Много чести - возбуждать против таких уголовные дела, - сказал Путин. - Пусть вещает дальше".

По словам президента, антироссийские настроения в Грузии раздуваются людьми, не знающими истории, и наносят вред самим гражданам этой страны. "Антироссийские выступления раздуваются в современной Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и, в конечном итоге, наносят непоправимый вред самой Грузии", - заявил Путин.

Он напомнил, что в свое время убеждал Михаила Саакашвили "ни в коем случае не допускайте никаких военных действий в отношении Абхазии и Южной Осетии". "Американцам говорил то же самое - да, ни в коем случае. Что сделали? Нет, пошли туда с войной и вот результат сегодня известен. Россия просто вынуждена была признать независимость этих двух республик и защитить народ и Абхазии, и Южной Осетии", - сказал российский лидер.