Армения выплатила 1 млн 360 тыс евро на основе решений ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решения об Армении по 111 делам. Армения заплатила 1 миллион 360 тысяч евро. Как сообщает Арменпресс, об этом в Национальном Собрании заявил заместитель министра юстиции Армении Артак Асатрян, отвечая на вопрос депутата от фракции «Мой шаг» Ованеса Ованнисяна.

Ованнисян поинтересовался суммой возможной компенсации в рамках дел в ЕСПЧ, то есть суммой возможной компенсации, которую Армения может выплатить, и какие случаи будут компенсированы.

«В настоящее время у нас есть 111 решений по Армении, из которых 107 ЕСПЧ нашел как минимум одно нарушение, по 4 делам не было обнаружено ни одно нарушение. На данный момент Армения уже выплатила около 1 миллиона 360 тысяч евро в рамках решений ЕСПЧ. В целом, у Армении потребовали в общей сложности 21,5 миллиона долларов, но в результате возражений правительства размер был уменьшен до 1 миллиона 360 тысяч евро в рамках 111 дел», - сказал замминистра.

Он отметил важность значения учета причин для вынесения решений ЕСПЧ. Асатрян заметил, что в некоторых случаях в выявлении ЕСПЧ проблем иногда невозможно обвинить судью, поскольку причинами принятых ими решений были недостатки в законодательстве.

«Здесь необходимо понять, что какой умысел имел судья в контексте нарушения прав человека, и, как следствие, рассмотреть вопрос о том, имело ли место серьезное намерение или нарушение. В результате мы можем представить ходатайство о дисциплинарном взыскании», - отметил заместитель министра и заверил, что оно регулярно обсуждается и находится под их контролем.