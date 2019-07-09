ЕС окажет всестороннюю поддержку Армении в реализации судебных реформ: Василис Марагос

Министр юстиции Рустам Бадасян принял делегацию, возглавляемую руководителем отдела по вопросам Армении, Азербайджана, Беларуси и Восточного партнерства, генерального директората по вопросам соседства Европейской комиссии Василисом Марагосом. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции, на встрече также присутствовал глава делегации Европейского Союза в Армении посол Петр Свитальский.

В ходе встречи министр представил европейским партнерам повестку министерства юстиции, направленную на реформу судебной системы, борьбы с коррупцией и защиту прав человека. Рустам Бадасян заверил, что правительство Армении, руководствуясь лозунгом «сейчас» и «с этого момента», готово к достижению своих целей четкими действиями и значительными шагами. Министр также подчеркнул важность инклюзивности процесса реформирования, и в этом контексте сообщил, что министерство уделяет особое внимание разработке стратегии судебной реформы с участием представителей гражданского общества.

Василис Марагос подчеркнул приверженность правительства осуществлению реформ в ряде областей и выразил полную поддержку Европейского союза реализации этих инициатив.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, затронули возможности поддержки ЕС для разработки коммуникационных стратегий отраслевой реформы.