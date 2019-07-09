Азиатские индексы - 09-07-19

ТОКИО, 9 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.14% и составил 21565.15 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.22% и составил 1574.89 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.17% и составил 2928.23 пункта, а HANG SENG снизился на 0.76% и составил 28116.28 пункта.