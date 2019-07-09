Азиатские индексы - 09-07-19
ТОКИО, 9 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.14% и составил 21565.15 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.22% и составил 1574.89 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.17% и составил 2928.23 пункта, а HANG SENG снизился на 0.76% и составил 28116.28 пункта.
- 18:46 Вице-премьер Мгер Григорян принял высокопоставленных экспертов Совета Европы
- 18:37 В Баварии открылось почетное консульство Армении
- 18:22 Генерал Котанджян принял участие в мероприятии по случаю 80-летия Аркадия Тер- Тадевосяна
- 18:18 Путин не считает нужным вводить санкции против Грузии
- 17:39 Армения выплатила 1 млн 360 тыс евро на основе решений ЕСПЧ
- 17:12 ЕС окажет всестороннюю поддержку Армении в реализации судебных реформ: Василис Марагос
- 17:08 Суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Манвела Григоряна
- 17:06 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-07-19
- 17:05 Азиатские индексы - 09-07-19
- 16:54 В НС Арцаха с участием внепарламентских сил обсудили проект Избирательного кодекса
- 16:40 КГД с июня начал применять жесткие методы в отношении представителей шоу-бизнеса
- 16:25 Совет ЕС официально рекомендовал Кристин Лагард на пост главы Центробанка
- 16:18 ВСС принял делегацию экспертов СЕ и ЕС
- 15:52 Зурабишвили призвала Москву не поддаваться на провокации грузинских радикальных сил
- 15:41 Армен Саркисян выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного футболиста Саркиса Овивяна
- 15:34 Основное богатство Армении и Израиля - человеческий ресурс: президент Армении принял посла
- 15:31 Невозможно лишить человека имущества без решения суда
- 15:24 Для экспорта металлолома будет установлена госпошлина в 60 тысяч драмов
- 15:16 В амстердамском аэропорту столкнулись два самолета
- 15:11 Артур Ванецян ознакомился с ходом подготовки к Евро-2019
- 14:51 В Минске состоялась встреча Сурена Папикяна и министра транспорта и коммуникаций Беларуси
- 14:44 В аппарате премьер-министра Армении будет создан Офис представителя в ЕСПЧ
- 14:36 СК предъявил обвинение двум жителям Еревана за незаконный оборот наркотиков
- 14:29 Новое правительство Греции приняло присягу в президентском дворце
- 14:24 Мнацаканян и Лавров обсудили процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта
- 13:59 Зограб Мнацаканян встретился с министром иностранных дел Сербии
- 13:58 Парламент Армении принял законопроект об ужесточении наказания за незаконные вырубки
- 13:49 В США число заболевших корью достигло рекордного с 1992 года значения
- 13:45 Принят проект закона “О передаче некоторых функций МЧС Министерству окружающей среды”
- 13:32 Газоснабжение на улице Тихого Дона в Ереване и в ряде общин Гегаркуника будет прекращено
- 13:21 Глава МИД Армении встретился с директором БДИПЧ/ОБСЕ
- 13:19 КГД за первое полугодие выслушал 872 жалобы, 422 из которых были удовлетворены
- 13:06 США намерены поставить Тайваню вооружения на $2,2 млрд
- 13:02 Левон Агасян вышел в финал Всемирных студенческих игр
- 13:00 Следственный комитет в конце июля получит окончательное заключение экспертизы по Амулсару
16:57, 06.07.2019
Просмотрели 1191 раз Усилиями Армении из резолюции ПА ОБСЕ изъяты антиармянские формулировки
15:11, 06.07.2019
Просмотрели 1124 раз Комитет по правам человека ПА ОБСЕ приветствует процесс признания Геноцида армян
20:25, 02.07.2019
Просмотрели 1089 раз Граждане Армении могут посетить без виз 60 стран: Армения заняла 84-е место в Индексе паспортов
13:38, 04.07.2019
Просмотрели 1081 раз Число рейсов из Армении в Россию увеличится с 8 июля
15:24, 05.07.2019
Просмотрели 1033 раз Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке