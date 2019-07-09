ВСС принял делегацию экспертов СЕ и ЕС

Высший судебный совет во главе с исполняющим обязанности президента Сергеем Чичояном принял делегацию экспертов СЕ и ЕС по судебно-правовым реформам. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ВСС Армении, приветствуя гостей, Сергей Чичоян от имени совета и судебной власти выразил благодарность за важную миссию Совета Европы и Европейского союза в деле осуществления судебно-правовых реформ в Армении.

В своей речи он отметил, что Совет, взяв на себя свои обязанности по разработке программы стратегии судебно-правовых реформ на 2018 - 2023 гг. , в этот короткий период тесно сотрудничал с правительством, в частности, с Министерством юстиции. Были обобщены приоритетные направления комплексного повышения эффективности правосудия, разработаны возможные стратегические инструменты для их решения, которые обобщены в “Годовом сообщении” Совета.

Были представлены существующие в судебной системе приоритетные задачи, которые нуждаются в срочном решении. Они касаются облегчения ненужной перегруженности судов с внедрением системы электронного правосудия и мониторинга, улучшения материально-технических условий судов, сокращения затратности правосудия, восстановления и повышения общественного доверия к судебной власти, что является прямым показателем другой ключевой проблемы, той что сегодня профессия судьи не привлекает молодых кадров, и есть необходимость пополнения вакантных мест судей качественными кадрами.

Состоялось конструктивное обсуждение по ключевым вопросам. Члены Совета, в свою очередь, обратились к требующим решения проблемам и другим приоритетам, в частности, формированию дата-центра, опоздавшему правосудию, что, в свою очередь имеет объективные основания.

Было отмечено, что нынешним аппаратом судей, в рамках технических и законодательных возможностей сегодня невозможно осуществить такое правосудие, которое удовлетворит общественность.

Была отмечена важность не только эффективной деятельности вышестоящих инстанций, но и разработки таких законодательных регулирований, которуе Высшему судебному совету дадут возможность в отдельных случаях возбуждать дисциплинарные производства в отношении судей.

Было подчеркнуто, что в судебной системе необходимы соответствующие инвестиции для решения проблем, требующих срочного решения.

На встрече были затронуты также и некоторые вопросы, касающиеся процесса ветинга.

Члены экспертной группы СЕ и ЕС в свою очередь выразили благодарность Совету за встречу, предметное и содержательное обсуждение и подчеркнули свою готовность к осуществлению судебно-правовых реформ.