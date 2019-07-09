Зурабишвили призвала Москву не поддаваться на провокации грузинских радикальных сил

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к руководству России с призывом не поддаваться на провокации радикально настроенных политических сил республики. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом Зурабишвили заявила во вторник на брифинге в Тбилиси.

"Призываю руководство России не поддаваться эскалации. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию сил, охарактеризованных ей же как радикальные, и тем самым будет способствовать их деструктивным целям", - заявила Зурабишвили.

Президент Грузии призвала к деэскалации политические силы внутри страны, которые, по ее словам, ставят под угрозу стабильность в стране. Как подчеркнула Зурабишвили, некоторые люди "своими действиями и заявлениями, прикрываясь флагом патриотизма, наносят вред гражданам Грузии и их экономическому благосостоянию как внутри страны, так и за ее пределами".

Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в воскресенье в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook.