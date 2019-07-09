Армен Саркисян выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного футболиста Саркиса Овивяна

Президент Республики Армения Армен Саркисян выразил соболезнования в связи с кончиной футболиста Саркиса Овивяна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Скончался один из кумиров нашей юности и молодости - легендарный футболист, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Армянской ССР Саркис Овивян.

В истории армянского футбола он был одним из лучших, среди легендарных спортсменов - одним из первых, среди игроков на позиции нападающего - одним из оригинальных.

Саркис Овивян внес большой вклад в развитие отечественного футбола как спортсмен, так и как тренер.

Я преклоняюсь перед талантом и памятью Саркиса Овивяна.

Соболезную его семье, родным и близким и разделяю их скорбь”, - говорится в послании президента Армении.