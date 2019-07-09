Основное богатство Армении и Израиля - человеческий ресурс: президент Армении принял посла

Президенту Армении Армену Саркисяну 9 июля верительные грамоты вручил новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Армении Элиав Белоцерковский (резиденция в Иерусалиме).

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, поздравив посла с вступлением в должность, Армен Саркисян подчеркнул, что Армения придает важность развитию отношений с Израилем.

“У обеих стран есть большие возможности для сотрудничества”, - сказал президент Саркисян”, - “Настало время реализовать эти возможности”.

Посол Элиав Белоцерковский заверил, что в период своего пребывания в должности не пожалеет усилий для расширения взаимодействия между Израилем и Арменией и укрепления двусторонних связей.

Стороны коснулись развития армяно-израильских связей, в частности, в сферах инноваций, информационных технологий, культуры, туризма. Посол сказал, что Израиль, как и Армения, обладает малыми природными ресурсами, и основным богатством обеих стран являются человеческие ресурсы. Президент Саркисян отметил, что Израиль является центром инноваций и высоких технологий, каким стремится стать и Армения, поэтому у обеих стран есть чему учиться друг у друга.