Невозможно лишить человека имущества без решения суда

Проект о взыскании имущества незаконного происхождения не предлагает взыскание чужой собственности без решения суда. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 9 июля сказал председатель Комитета государственных доходов Давид Ананян. Он сообщил, что в рамках работ по разработке проекта сформирована рабочая группа, в которой активную роль играет Комитет по государственным доходам.

“Мой бывший заместитель по правовым вопросам Рустам Бадасян был очень активно вовлечен в этот вопрос. Я очень рад, что сейчас он, будучи министром юстиции, ведет этот вопрос более скоординированно. Мы, как Комитет по государственным доходам, немного отошли от этого процесса, поскольку считаем, что процесс разработки проекта в очень надежных руках”,- сказал Ананян.

Председатель КГД разъяснил вопрос, который в некоторых кругах вызывал разночтения.

“Говорится, что без судебного акта будет осуществляться взыскание, невозможно лишить какое-либо лицо собственности без решения суда. Это в основе всего. Этот принцип будет сохранен”, - подчеркнул Ананян.