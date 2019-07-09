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В амстердамском аэропорту столкнулись два самолета


Два пассажирских самолета, принадлежащих авиакомпаниям EasyJet и KLM, столкнулись около терминала в амстердамском аэропорту Схипхол, пострадавших нет, сообщает интернет-издание Dutch News со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел во вторник утром с самолетами Boeing 737-800 и Airbus A320. По предварительным данным, столкновение произошло во время буксировки воздушных судов. Самолет авиакомпании KLM должен был вылететь в Мадрид, воздушное судно easyJet - в Лондон. Авиакомпании направили пассажиров на другие воздушные суда, которые последуют по тому же маршруту,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 




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