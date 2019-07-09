Артур Ванецян ознакомился с ходом подготовки к Евро-2019

Президент федерации футбола Армении Артур Ванецян совершил обход по всем стадионам, на которых состоятся матчи Евро-2019 до 19, а также осмотрел отели, в которых будут проживать команды-участники и должностные лица.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ФФА, Артур Ванецян сначала посетил стадион “Бананц”, ознакомился с газоном стадиона и инфраструктурой спортбазы. Затем президент ФФА посетил Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна и Академию ФФА, где также все готово к проведению чемпионата Европы до 19 лет.

В отеле Radisson Blu Артур Ванецян встретился с представителями УЕФА и еще раз подтвердил готовность Федерации футбола Армении провести турнир до 19 Евро-2019 на самом высоком уровне.