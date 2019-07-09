В Минске состоялась встреча Сурена Папикяна и министра транспорта и коммуникаций Беларуси

Министр территориального управления и инфраструктур Республики Армения Сурен Папикян в рамках трехдневного рабочего визита в Беларусь 8 июля встретился с министром транспорта и коммуникаций РБ А. Н. Авраменко. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта. Стороны обменялись данными о статистических показателях товаров и услуг на балансе внешней торговли.

“Для нас очень важно наладить транспортное сообщение между Арменией и Беларусью, что будет способствовать товарообороту между двумя странами. К сожалению, у нас нет прямого сообщения, но в рамках ЕАЭС есть возможность его создать”, - отметил министр Сурен Папикян.

В свою очередь, министр транспорта и коммуникаций Беларуси А. Авраменко подчеркнул: “Несомненно, мы также заинтересованы в этом, кроме того, необходимо создать инфраструктуры, обеспечивающие доставку и транзит товаров в наши страны и за пределы наших стран. Предлагаю рассмотреть возможность перевозок грузов из Армении в Беларусь и транзитом через ее территорию железнодорожным транспортом”.

Министр Папикян сообщил, что в Армении строится дорожный коридор Север-Юг, который между Грузией и Ираном, через Армению, установит сухопутный путь, соответствующий международным стандартам. “ Свободная экономическая зона Мегри на границе с Ираном создает хорошую возможность для расширения географии поставок белорусских товаров в Армению, Иран и на Средний Восток”, - подчеркнул Сурен Папикян.

В свою очередь А. Авраменко предложил ознакомиться с условиями труда в специальных экономических зонах в “Бремино – Орша” и “Великий камень”, и при заинтересованности рассмотреть их участие в статусе резидента или инвестора.

Министры коснулись также и воздушного транспорта, который в настоящее время обеспечивает два регулярных рейса в неделю по направлению Минск – Ереван - Минск, а в летний период (2019 г. с июня по сентябрь) добавлен и третий рейс. Тем не менее, белорусская сторона предложила рассмотреть возможность субсидирования белорусских авиаперевозок, в частности, туристических перевозок, с целью формирования ценовой привлекательности этого направления.

В обсуждениях в сфере автомобильного транспорта ключевым был признан лимит разрешений на перевозки между двумя странами. Так, белорусская сторона предложила армянской стороне обсудить на очередном заседании Совместной комиссии вопрос предоставления дополнительных разрешений. Армянская сторона выразила заинтересованность в опыте Беларуси в дорожной сфере. Для ознакомления с технологиями, существующими и используемыми в строительстве белорусских дорог, было предложено организовать визит армянской делегации.

В конце встречи министры договорились об организации скоординированной транспортной политики между государствами, а также о предстоящей в сентябре текущего года в Ереване встрече, на которой будут обсуждены все намеченные вопросы.