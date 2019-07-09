В аппарате премьер-министра Армении будет создан Офис представителя в ЕСПЧ

Национальное Собрание РА в первом чтении приняло представленный правительством проект закона, которым предлагается создать в аппарате премьер-министра соответствующую административную должность по части полномочного представителя в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Как передает «Арменпресс», пакет законопроектов о представителе Армении в ЕСПЧ был принят 61 голосом “за”, 20 – “против” и 16 воздержавшимися.

Заместитель министра юстиции Армении Артак Асатрян отметил причину представления проекта закона: “В декабре 2003 года правительство приняло решение “О полномочном представителе в ЕСПЧ”, затем в 2017 году были внесены изменения, было принято новое решение. В течение многих лет уполномоченный представитель по совместительству занимал несколько должностей, в том числе и должность представителя в ЕСПЧ. Соответствующий по должности заместитель министра юстиции также координировал те работы, которые проводились посредством управления по связям с ЕСПЧ Министерства юстиции. Это было для оказания содействия уполномоченному представителю в осуществлении его полномочий. В последние годы Европейский суд, внедряя новые методы работы, в рамках упрощенного производства ускорил общение с правительством Армении. В настоящее время функции полномочного представителя выполняет советник премьер-министра, который также по совместительству является и представителем правительства в Европейском суде. И на данный момент у нас есть проблема: не закреплены контакты с полномочным представителем и соответствующим подразделением министерства, в результате чего возникают проблемы”, - представил Асатрян.

Исходя из этой необходимости, предлагается создать в аппарате премьер-министра соответствующую административную должность уполномоченного представителя и его офис для содействия осуществлению полномочий, предусмотренных законом.

Кроме того, законом предусмотрены те основные направления, которыми должен заниматься уполномоченный представитель, в том числе представление интересов, исполнение решений и т.д.