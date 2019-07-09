СК предъявил обвинение двум жителям Еревана за незаконный оборот наркотиков

В следственном отделе административных округов Канакер-Зейтун Следственного комитета Армении ведется следствие для выяснения всех обстоятельств незаконного приобретения, хранения и реализации наркотических средств. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении, двум жителям Еревана предъявлено обвинение.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 18-го июня 2019 года в 17:45 43-летний мужчина по подозрению в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотических средств был подвергнут приводу в отдел Канакер-Зейтуна Полиции РА. В ходе личного обыска которого были обнаружены наркотик суботекс, четыре шприца, дистиллированная вода и препарат супрастин.

По факту возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 2 статьи 266 и части 2 статьи 268 Уголовного кодекса РА, предварительное следствие по которому ведется в следственном отделе административного района Канакер-Зейтун СК РА.

В ходе предварительного следствия установлена личность реализовавшего продажу наркотиков 42-летнему мужчине, который является жителем Еревана 1972 года рождения. Он был подвергнут приводу в отделение полиции, где при личном обыске у него было обнаружено 3 таблетки с надписью “B8" весом 0,39, 0,38 и 0,40 грамма.

Обыск был проведен также и в квартире мужчины 1972 года рождения, где было обнаружено 8 использованных шприцев, пакет из фольги с желто-зеленой массой общим весом 0,040 граммов, и пакет из фольги с двумя белыми таблетками общим весом 0,014 грамма, которые были изъяты.

На основании полученных достаточных доказательств 46-летнему мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 268 Уголовного кодекса РА. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

42-летнему мужчине предъявлено обвинение по пункту 2 части 2 статьи 266 Уголовного кодекса РА. В качестве меры пресечения избран арест.

Следствие продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.