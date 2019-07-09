Новое правительство Греции приняло присягу в президентском дворце

Правительство победивший на парламентских выборах в Греции правоцентристской партии "Новая демократия" во главе с Кириакосом Мицотакисом приняло во вторник присягу в президентском дворце. Трансляцию церемонии вело греческое государственное телевидение ERT.

Церемония проводилась в президентском дворце в присутствии главы греческого государства Прокописа Павлопулоса.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис принял аналогичную присягу в понедельник. Вечером того же дня был объявлен состав нового кабинета, в которое, помимо премьера, вошли 50 человек - 18 министров, два первых заместителя министров и 30 заместителей министров. Заместителем председателя правительства стал юрист Панайотис Пикрамменос, который в 2012 году назначался временным главой кабинета министров с целью проведения парламентских выборов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.