Мнацаканян и Лавров обсудили процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта
14:24, 9 Июль, 2019
В рамках министерской встречи ОБСЕ в Высоких Татрах в Словакии 8 июля состоялась встреча министров иностранных дел Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся повестки дня армяно-российского союзничества и сотрудничества в двусторонних и многосторонних платформах.
Министры иностранных дел Армении и России обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
Стороны коснулись процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.