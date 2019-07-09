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Мнацаканян и Лавров обсудили процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта


В рамках министерской встречи ОБСЕ в Высоких Татрах в Словакии 8 июля состоялась  встреча министров иностранных дел Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся повестки дня армяно-российского союзничества и сотрудничества в двусторонних и многосторонних платформах. 

Министры иностранных дел Армении и России обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Стороны коснулись процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.




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