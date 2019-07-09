Зограб Мнацаканян встретился с министром иностранных дел Сербии

В рамках неформальной министерской встречи ОБСЕ 9 июля состоялась встреча глав МИД Армении и Сербии Зограба Мнацаканяна и Ивицы Дачич.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны, указав на предстоящие шаги по активизации политического диалога, обсудили ряд вопросов двусторонней повестки.

В центре внимания собеседников были также и вопросы углубления взаимодействия в международных структурах, и также ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки.

Министры иностранных дел Армении и Сербии коснулись вопросов повестки ОБСЕ, обменялись мнениями о деятельности организации и сотрудничестве в ее рамках.