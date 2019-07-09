В США число заболевших корью достигло рекордного с 1992 года значения

Число заболевших корью в США за минувшую неделю возросло на 14 человек и с начала этого года составило 1109 человек, что стало самым высоким показателем за отдельно взятые семь месяцев с 1992 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе, который был подготовлен Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

"С 1 января по 3 июля 2019 года 1109 случаев кори были подтверждены в 28 штатах. <...> Это самое большое количество таких случаев, происшедших в США с 1992 года и с момента искоренения [эпидемии] кори [в США] в 2000 году", - информировали Центры по контролю и профилактике заболеваний. По их данным, за последнюю неделю корью в США заболели 14 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Наиболее крупные вспышки этого острого инфекционного заболевания отмечены на территории штатов Нью-Йорк и Калифорния, а также городов Нью-Йорк и Вашингтон.

По данным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в первом квартале нынешнего года во всем мире было зарегистрировано более 112 тыс. случаев этой болезни по сравнению с 28 тыс. случаев за тот же период прошлого года.