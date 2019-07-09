Газоснабжение на улице Тихого Дона в Ереване и в ряде общин Гегаркуника будет прекращено

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 10-го июля с 09: 30 до 16: 00 будет прекращено газоснабжение 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го подъездов дома 19 по улице Тихого Дона административного района Эребуни города Еревана. С 10.00 до 17.00 газоснабжение потребителей общин Неркин Геташен и Верин Геташен Гегаркуникской области.

“Сообщаем также, что с целью проведения плановых работ 10-го июля с 09: 00 до 16: 00 11-го июля будет прекращена подача газа в кварталы Ацарат и Арцвакар города Гавар, газопотребителей общин Норатус, Гандзак, Цахкашен, а также АГЗС ООО “Арм”, “Гавартранс”, “Анд-Мариам”, Гаварского хлебозавода и завода минеральных вод “Севан”.

Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.