Глава МИД Армении встретился с директором БДИПЧ/ОБСЕ

В рамках неформальной министерской встречи ОБСЕ в Словакии 8 июля глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян встретился с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Солрун Гисладоттир.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, на встрече были затронуты вопросы повестки ОБСЕ, активное участие Армении на трех уровнях деятельности организации.

Глава МИД Армении и директор БДИПЧ /ОБСЕ коснулись состоявшихся в декабре прошлого года парламентских выборов в Армении, высоко оценив тесное сотрудничество с БДИПЧ /ОБСЕ в ходе избирательного цикла.

Стороны обменялись мнениями вокруг осуществляемых в Армении реформ, направленных на поощрение прав человека и повышение эффективности демократических институтов, в том числе и в судебно-правовой сфере. Министр иностранных дел Мнацаканян подтвердил приверженность Армении продолжению взаимовыгодного сотрудничества с международными партнерами, направленное на стимулирование демократических реформ в Армении и укрепление наших достижений.

Обоюдно была особо подчеркнута важность дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках обязательств ОБСЕ по этим направлениям.