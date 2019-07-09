КГД за первое полугодие выслушал 872 жалобы, 422 из которых были удовлетворены

Комитет по государственным доходам за июнь-июль этого года выслушал 872 жалобы от граждан, 422 из которых были удовлетворены. За тот же период прошлого года КГД выслушал 371 жалобу, из которых удовлетворили 180.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 9 июля, подводя итоги деятельности апелляционной комиссии налогового и таможенного органа в первом полугодии, сказал председатель Комитета по государственным доходам Давид Ананян.

“В этом году по сравнению с 23 жалобами прошлого года частично удовлетворено 69 жалоб. В этом году был прекращен ход 82 жалоб, было отклонен 294 жалобы”, - сказал Ананян.

Он отметил, что в прошлом году было заслушано 882 жалобы, что КГД обеспечил уже за полугодие этого года.