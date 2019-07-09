США намерены поставить Тайваню вооружения на $2,2 млрд

Соединенные Штаты приняли решение продать Тайваню 108 танков M1A2 Abrams и 250 переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger, а также сопутствующее оборудование на общую сумму более $2,2 млрд. Об этом сообщило в понедельник одно из ведомств Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж Общая стоимость танков составила $2 млрд, ПЗРК - $223,5 млн,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Соответствующую заявку на приобретение этой партии вооружений власти Тайваня направили США в июне, написала газета South China Morning Post. Тайбэй, по данным издания, также просил 1240 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) BGM-71 TOW и 409 ПТРК FGM-148 Javelin. Ранее Тайвань направлял заявку американским властям на приобретение 66 истребителей F-16 в обновленной версии V в связи с необходимостью модернизации устаревающего авиапарка своих ВВС.

КНР, напоминает издание, считает остров неотъемлемой частью китайской территории, поэтому Пекин решительно выступает против любых поставок американских вооружений и военной техники Тайваню.