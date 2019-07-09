Левон Агасян вышел в финал Всемирных студенческих игр

Владимир Арутюнян на проходящих в Неаполе 30-х Всемирных студенческих играх занял 9-е место по прыжкам в воду.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил НОК Армении. 21-летний Владимир Арутюнян успешно преодолел квалификационный барьер и вышел в полуфинал, где с показателем 357,80 занял 10-е место и получил право выступить в финале. В итоге с 358,20 очками занял 9 место.

Путевку в финал в тройном прыжке завоевал также и 24-летний Левон Агасян.

Он в борьбе с 30 прыгунами в квалификационном раунде зафиксировал показатель 16 м 27 см и занял 4-е место.

Агасян в финале поборется с 12 сильнейшими.

Финал состоится 10-го июля.