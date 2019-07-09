Следственный комитет в конце июля получит окончательное заключение экспертизы по Амулсару

Следственный комитет пока не получил заключение комплексной экспертизы по эксплуатации Амулсарского золотого месторождения. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала начальник отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

Следственный комитет представил дополнительные вопросы компании “ЭЛАРД”, осуществляющей экспертизу, а также потребовал ряда комментариев, в результате чего проведение экспертизы было продлено.

Окончательное заключение комплексной экспертизы орган предварительного следствия получит в конце июля, о чем и выступит с заявлением”,- написала Арутюнян.