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Следственный комитет в конце июля получит окончательное заключение экспертизы по Амулсару


Следственный комитет пока не получил заключение комплексной экспертизы по эксплуатации Амулсарского золотого месторождения. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала начальник отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

Следственный комитет представил дополнительные вопросы компании “ЭЛАРД”, осуществляющей экспертизу, а также потребовал ряда комментариев, в результате чего проведение экспертизы было продлено.

Окончательное заключение комплексной экспертизы орган предварительного следствия получит в конце июля, о чем и выступит с заявлением”,- написала Арутюнян.




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