Царукян прокомментировал заявление Уриханяна о сложении мандата

Между депутатами парламентской фракции “Процветающая Армения” и членом фракции Тиграном Уриханяном нет никаких проблем.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в НС сказал руководитель фракции Гагик Царукян, касаясь вопроса о том, в чем причина того, что депутат говорил о своей отставке. Есть ли проблемы внутри команды?

“Никаких проблем нет. Он дал объяснение этому, он придет лично, и Вы услышите это от него”, - сказал Царукян.

14 июня Уриханян на своей странице в Фейсбук сообщил, что настал момент прекращения служебных полномочий, отметив, что о причинах он скажет позже. Позже, 26 июня, касаясь разговоров о своем заявлении, он сделал запись: “Прошу не делать предположений, тем более не поддаваться влиянию воображения некоторых людей. Я заявил о прекращении своих служебных полномочий, в то же время отметив, что все еще впереди, и завтрашний день полон побед. Решение мое не связано с политическими вопросами, когда я снова перейду к реализации своих служебных полномочий, я как и всегда буду действовать во имя интересов граждан и буду служить Республике Армения”.

Ранее вице-спикер НС, депутат фракции Ваге Энфиаджян отметил, что не видел заявления Уриханяна о сложении мандата.