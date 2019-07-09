В этом году чеков ККА было выдано на 56 млн 409 тысяч больше

За 6 месяцев этого года было выдано 196 млн 183 тыс. чеков контрольно-кассовых аппаратов, что обеспечило облагаемый оборот в 831 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 9 июля заявил председатель Комитета по государственным доходам Давид Ананян, представляя динамику чеков ККА в 2018 – 2019 гг.

“За 6 месяцев 2018 года было выдано 139 млн 774 тыс чеков, что обеспечило оборот в 665 млрд драмов, а за 6 месяцев 2019 года - 196 млн 183 тыс чеков ККМ, что обеспечило оборот в 831 млрд драмов. То есть, в этом году было выдано на 56 млн 409 тысяч больше. У нас есть 40%-й рост, и декларируемый оборот составляет более 21%-й рост, которым обеспечивается 145 млрд 950 млн облагаемого оборота”,- сказал Ананян.