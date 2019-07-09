Министр представил причину сине-зеленого цвета озера Севан

Наблюдаемый в последнее время сине-зеленый цвет озера Севан обусловлен несколькими факторами. Среди них рост сине-зеленых водорослей, повреждение холодного слоя воды и поток сточных вод в озеро. Как передает «Арменпресс», об этом 9 июля в Национальном собрании Армении сказал министр окружающей среды Эрик Григорян, отвечая на вопрос руководителя фракции “Просвещенная Армения” Эдмона Марукяна о том, что происходит в озере, есть ли экспертное заключение, сделанное на государственном уровне, и о том, как они собираются решать проблему.

“Есть несколько факторов. На данный момент рост сине-зеленых водорослей наблюдается также и в озере Байкал, в Черном море и т.д. Однако проблемы возникают из нескольких источников. В Гегаркунике весь объем сточных вод и канализационных вод, а также загрязняющие вещества из ресторанов прибрежных территорий, гостиниц впадают в озеро Севан. Другая причина -затопленные лесные участки, из которых также выделяется значительное количество органических веществ. Основная причина связана с тем, что в Севане был слой холодной воды, который поврежден из-за понижения уровня озера. Повышение уровня на 6 метров, по сути, должно привести к сохранению этого холодного слоя, что даст возможность, чтобы рост этих органических веществ уменьшился и ограничился бы, и вследствие этого вода в озере Севан имела бы высокое качество”,- отметил Григорян и добавил, что есть и несколько других факторов.

Касаясь проводимых работ, он заверил, что Министерство окружающей среды постоянно осуществляет текущий мониторинг и имеет пункты наблюдения.

Министерство также разработало проекты сотрудничества с двумя международными структурами. “Один связан с ЮНЕСКО, с присвоением озеру Севан статуса биосферного заповедника, другой проект - мы обратились к правительству Германии для проведения широкомасштабных исследований. Участвуют несколько авторитетных немецких институтов, которые пытаются разрешать подобные проблемы на европейском континенте”,- сказал Григорян и подчеркнул, что в результате этих работ будет предоставлен четкий диагноз, и тем самым станет ясно, как решать проблемы.