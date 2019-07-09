Полиция предлагает пересмотреть сроки выдачи паспортов военнообязанным

Полиция Армении, для предоставления паспортов с более длительным сроком действия студентам учебных заведений или уже находящимся на обязательной срочной военной службе гражданам, предлагает внести изменения в Закон “О паспорте гражданина Армени”.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на единый сайт правовых актов, проектов, публикаций e-draft, проектом предлагается предоставить Полиции Армении полномочия на основе обоснованного ходатайства министра обороны предоставлять гражданам Армении мужского пола, призывного возраста или находящихся на обязательной военной службе паспорта с более длительным сроком действия.

“Предложение обусловлено тем обстоятельством, что очень часто лицо, состоящее на обязательной срочной военной службе, не имеет возможности покинуть территорию РА для участия в спортивных, культурных, военных или других мероприятиях, проводимых в иностранных государствах, поскольку паспорт предоставляется до достижения 18 лет.

Кроме того, граждане, являющиеся студентами или монахами гимназии Иерусалимского Армянского Патриаршества патриархии Армянской Апостольской Церкви и еще не прошедшие обязательную военную службу, также часто сталкиваются с препятствиями для проживания в Иерусалиме на законных основаниях в связи с периодом действительности их паспортов.

Воспитанники гимназии, как правило, хотя и учатся здесь до достижения 18 лет и, по возвращении в РА, призываются на обязательную военную службу, однако, согласно законодательству Израиля, с целью обеспечения законности их проживания в данной стране каждый год вынуждены продлевать въездную визу, для чего по законодательству Израиля требуется срок действия паспорта не менее 2 лет.

Та же проблема возникает и у монахов допризывного возраста армянского патриархата Иерусалима”.

Аналогичные проблемы возникают в связи с реализацией в иностранных государствах права граждан Республики Армения на образование, когда, например, для получения студенческой визы необходим срок действия не менее двух лет, при котором для граждан мужского пола в возрасте 17-18 лет необходимо предусмотреть срок действия паспорта дольше, чем в день истечения 19 лет. С целью решения указанных проблем и гарантирования образовательного права для граждан мужского пола предлагается при наличии ходатайства Министерства обороны Республики Армения предоставлять паспорта с более длительным сроком действительности”, - говорится в обосновании проекта.

Кроме того, согласно проекту, в настоящее время завершение 12-летней общеобразовательной программы фактически совпадает с исполнением 18 лет, и у граждан мужского пола, желающих продолжить образование, в ходе вступительных экзаменов как в Армении, так и в иностранных государствах возникают многочисленные проблемы, препятствующие полноценной реализации права на образование.

“Очень часто бывают случаи, когда гражданину мужского пола исполняется 18 лет, например, в августе, он подлежит призыву зимой данного года (зимой следующего года), однако, поскольку, согласно закону, по истечении 18 лет паспорт выдается только на срок действия отсрочки от призыва, то в указанный период гражданину невозможно выдать паспорт и, следовательно, лицо вновь лишается возможности реализации различных прав.

В результате совместных обсуждений с Министерством обороны Армении было принято решение предоставлять паспорта гражданам мужского пола в соответствии с установленным общим порядком не до 18 лет, а до достижения ими 19 лет”, - говорится в проекте.