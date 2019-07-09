Пашинян посетил Совет управления экономического развития Сингапура

В конце официального визита в Сингапур премьер-министр Никол Пашинян посетил Совет по управлению экономическим развитием этой страны. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, с целью превращения Сингапура в бизнес-и инвестиционный центр, в рамках стратегии, разработанной Министерством торговли и промышленности Сингапура, здесь реализовывается ряд мероприятий, направленных на стимулирование инвестиций. Совет отвечает за разработку и представление ценных решений для организаций и инвесторов, тем самым способствуя устойчивому развитию бизнес-среды и созданию рабочих мест в Сингапуре.

Председатель Совета Бех Сван Гай отметил, что возглавляемый им совет выразил готовность тесно сотрудничать с армянскими коллегами, осуществлять обмен опытом, предоставлять техническую помощь. В ходе встречи делегации, возглавляемой премьер-министром Пашиняном, были представлены опыт и впечатляющие показатели развития Сингапура в сферах инфраструктур, промышленности, привлечения инвестиций, информационных технологий и других сферах, результаты сотрудничества с соседними государствами в экономической сфере.

Премьер-министр Пашинян отметил важность сотрудничества с Советом управления экономического развития Сингапура и выразил благодарность за готовность к сотрудничеству. В ходе встречи члены армянской делегации, интересуясь шагами совета по разным направлениям, задавали членам совета разные вопросы.

Oфициальный визит премьер-министра Пашиняна и госпожи Анны Акопян в Сингапур zавершился.