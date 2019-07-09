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В Иране заявили, что задержание танкера в Гибралтаре не останется без ответа


Тегеран не оставит без ответа инцидент с задержанием властями Гибралтара (заморской территории Великобритании на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1. Об этом во вторник заявил начальник Генштаба ВС Исламской Республики Иран генерал-майор Мохаммад Багери.

"Задержание иранского танкера не останется без ответа, который мы дадим в нужном месте и нужное время", - цитирует агентство Tasnim Багери. По его словам, "сегодня враги стремятся запугать Иран при помощи психологического давления, и в этих условиях вооруженные силы страны несут ответственность за сохранение безопасности и поддержание мощи государства", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал задержание властями Гибралтара танкера Grace 1 "актом пиратства".

 

 




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