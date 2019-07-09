Завершено следствие по уголовному делу о причинении тяжкого телесного повреждения

В следственном отделе Наири следственного управления Котайкской области Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью двух лиц в селе Нор Гехи Котайкской области. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА, 28-летнему юноше предъявлено обвинение.

В результате расследования, проведенного в досудебном производстве, был выявлен ряд обстоятельств и мотивов инцидента. В частности, молодой человек 1991 г.р., проживающий в селе Нор Гехи, с целью выяснений в связи с ДТП, произошедшим 6 декабря 2018 года в селе Нор Гехи Котайкской области, 9 декабря 2018 г., в районе 21: 30, встретился со своими односельчанами, во время возникшей ссоры с которыми, двум из них причинил тяжкие телесные повреждения.

По совокупности полученных достаточных доказательств 28-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по пункту 1 части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РА. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Следствие завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, осуществляющему надзор за законностью предварительного следствия.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.