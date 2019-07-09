Пашинян обсудил с председателем парламента Сингапура перспективы развития двусторонних связей

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился с председателем парламента Сингапура Тан Чуан-Джином. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, до встречи премьер-министр сделал запись в книге почетных гостей.

“Добро пожаловать в Сингапур, г-н премьер-министр. Спасибо за посещение парламента. Мы убеждены, что Ваш визит в Сингапур будет способствовать развитию и расширению дружественных связей с Арменией”, - отметил Тан Чуан-Джин.

Никол Пашинян отметил важность визита в Сингапур и отметил, что все встречи прошли в эффективной, деловой и дружественной атмосфере.

“Мы заинтересованы в развитии связей с Вашей страной, в том числе и в политической и в экономической сферах”,- сказал премьер-министр, подчеркнув необходимость стимулирования сотрудничества между предпринимателями. В этом плане глава правительства отметил важность подписания Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром и его ратификации в кратчайшие сроки. Премьер-министр коснулся приоритетов правительства и осуществляемых в Армении системных изменений, отметив важность сотрудничества с Сингапуром в направлении их реализации.

Спикер парламента Сингапура подчеркнул факт наличия двусторонних исторических и культурных связей и добавил, что они являются хорошей основой для придания нового импульса сотрудничеству между правительствами и парламентами.

Никол Пашинян передал Тан Чуан-Джину приглашение председателя Национального собрания Армении Арарата Мирзояна посетить Армению, что было с удовольствием принято. Собеседники также подчеркнули необходимость формирования межпарламентской группы дружбы, а также тесного сотрудничества парламентариев на международных платформах.

В ходе встречи стороны коснулись также опыта развития Сингапура в различных сферах и вопросов, представляющих взаимный интерес.