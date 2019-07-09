СНБ раскрыла случай требования и получения взятки сотрудником КГД

Служба национальной безопасности Республики Армения в результате оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых в рамках реализации своих функций, направленных на борьбу с коррупцией, выявила случай требования и получения взятки сотрудником КГД РА.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СНБ РА, согласно полученным предварительным данным, главный инспектор Горисской территориальной налоговой инспекции оперативного налогового управления КГД РА, будучи в курсе того, что ООО “Синий Базальт” без соответствующего разрешения осуществляет добычу и продажу камня, а также и то, что на предприятии не зарегистрирована преобладающая часть сотрудников, за неразглашение данного обстоятельства и не придания ему законного хода, потребовал и получил в качестве взятки добываемый базальт на сумму около 600.000 драмов РА.

Фактически, компанией в 2017 - 2018 гг. было добыто и продано около 700 кубометров камня на сумму 17 500 000 драмов, что нанесло значительный ущерб государству.

По факту предполагаемого преступления в следственном департаменте СНБ РА возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА. Двум лицам предъявлено обвинение. Сотрудник КГД арестован.

Ведется следствие.