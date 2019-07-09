В НС Армении началось внеочередное заседание

В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание, созванное по инициативе правительства. Как передает «Арменпресс», в повестку заседания включены обсуждения ряда законопроектов.

В повестке дня обсуждение проекта закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “Об актах гражданского состояния”, пакета проектов законов О внесении дополнения в Уголовный кодекс РА и о внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс РА, О внесении изменений в Уголовный кодекс РА и в прилагаемых законопроектах.

Будут обсуждены также проект закона О внесении изменения и дополнения в Закон РА “О структуре и деятельности правительства”, пакет проектов законов о представителе Республики Армения в Европейском суде по правам человека и ряд других законодательных инициатив.