Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июль

В НС Армении началось внеочередное заседание


В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание, созванное по инициативе правительства. Как передает «Арменпресс», в повестку заседания включены обсуждения ряда законопроектов.

В повестке дня обсуждение проекта закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “Об актах гражданского состояния”, пакета проектов законов О внесении дополнения в Уголовный кодекс РА и о внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс РА, О внесении изменений в Уголовный кодекс РА и в прилагаемых законопроектах.

Будут обсуждены также проект закона О внесении изменения и дополнения в Закон РА “О структуре и деятельности правительства”, пакет проектов законов о представителе Республики Армения в Европейском суде по правам человека и ряд других законодательных инициатив.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации