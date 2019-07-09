СМИ: израильские военные задержали 12 палестинцев по подозрению в терроризме

Военнослужащие Армии обороны Израиля в ночь на вторник задержали на территории Западного берега реки Иордан 12 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, все задержанные находились в розыске по подозрению в терроризме и участии в беспорядках с применением насилия. По информации газеты, израильскими силовиками также были изъяты оружие и боеприпасы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.