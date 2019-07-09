“АА”: мы ожидаем инвестиций с вьетнамской стороны в области высоких технологий и туризма

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Депутат от фракции “Мой шаг” Геворг Папоян, оценив эффективность двух последних визитов премьер-министра РА во Вьетнам и Сингапур, указал на несколько важных обстоятельств. Упомянув соглашение, исключающее двойное налогообложение с Сингапуром, депутат назвал визит важным, в ходе которого были решены конкретные проблемы. В связи с Вьетнамом он подчеркнул, что они договорились начать работу по Соглашению об исключении двойного налогообложения.

Кроме того, он также подчеркнул: “Товарооборот Армении с Вьетнамом составляет около $ 50 млн. Только мы почти ничего не экспортируем, но импортируем. В этом плане мы придаем большое значение тому, что во время встречи с вьетнамскими предпринимателями была представлена инвестиционная среда Армении, инвестиционная привлекательность. У нас есть объективные ожидания, что в будущем армяно-вьетнамские экономические отношения еще больше углубятся, и мы ждем инвестиций от вьетнамской стороны, особенно в сфере высоких технологий, туризма”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.